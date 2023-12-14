Путин рассказал, сколько россиян добровольно защищают Родину в зоне СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Путин: в ряды ВС России набраны 486 тысяч добровольцев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам президента, планировалось набрать к концу года гораздо меньше.

Порядка 486 тысяч добровольцев вступили в ряды Вооруженных сил России для участия в спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

«Планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер, мне доложили, набранно 486 тысяч и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается», — сказал он.

По словам Путина, ежедневно полторы тысячи добровольцев по всей России примыкают к защитникам родины. Они подписывают контракт на два-три года. Президент также подчеркнул, что сейчас в проведении второй волны мобилизации нет необходимости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации: «Отлично воюют».

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