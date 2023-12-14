Путин: роль ветеранов СВО в воспитании подрастающего поколения высока
Более тысячи военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, возобновили мирную жизнь и стали работать в школах.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru
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Роль военнослужащих в будущем России очень высока. В ходе подведения итогов 2023 года президент Владимир Путин заявил, что ветераны СВО, в частности, были бы востребованы в воспитании подрастающего поколения.
«Роль в процессе воспитания молодого поколения, наших школьников, вообще молодых людей — она в высшей степени востребована, в высшей степени. И это очевидная абсолютно вещь, особенно на переломных моментах истории любой страны, вот как у нас сейчас», — отметил глава государства.
Он привел в пример Отто фон Бисмарка, который говорил, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Это, подчеркнул Путин, воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем смысле этого слова.
Более тысячи военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, возобновили мирную жизнь: они работают в школах с детскими и подростковыми коллективами. Президент заявил, что эта работа обязательно будет расширяться.
«Одно дело — прочитать в книжке, кино посмотреть патриотического характера, а другое дело — передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание — это личный пример», — добавил глава государства.
Прямая линия — ежегодный телевизионный эфир с Владимиром Путиным, который проходит с 2001 года. Последний раз президент общался с россиянами в прямом эфире в июне 2021 года. В 2022 году прямую линию с президентом не проводили. Сегодняшнее мероприятие станет первым с начала специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все бойцы, которые с оружием в руках отстаивают интересы РФ, будут поставлены в абсолютно одинаковые условия.
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