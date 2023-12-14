Путин: все, кто защищает Россию с оружием в руках, получат социальные гарантии

На СВО есть добровольцы, в том числе, из Северной Осетии.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
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Владимир Путин знает, что в зоне СВО есть добровольческие батальоны «Алания» и «Шторм Осетия» из Северной Осетии.
Президент подчеркивает, что все эти бойцы, кто с оружием в руках отстаивает интересы РФ, будут поставлены в абсолютно одинаковые условия.
«Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковую поддержку со стороны государства», — заметил президент.
Возможно, для этого придется менять законодательство РФ, но Путин уверен, что Госдума поддержит изменения, чтобы защитники России получили поддержку со стороны государства.
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