Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды

Президент России отмечает консолидацию общества вокруг ситуации в стране.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Владимир Путин рассказывает, что общество РФ объединилось вокруг ситуации в стране, и люди всеми силами стараются помогать бойцам в зоне СВО.
Так, волонтеры отправляют на линию фронта гуманитарную помощь, собирают деньги на дроны и медикаменты. На сегодняшний день россияне пожертвовали более десяти миллиардов рублей. А дети отправили на фронт порядка трех миллионов писем со словами поддержки защитников Родины.
«Люди делают это от души, мы это приветствуем и не будем это ограничивать», — подчеркивает Путин.
Разумеется, государство обеспечивает российских бойцов всем необходимым, но, как отмечает президент РФ, ограничивать порывы волонтеров не стоит ни в коем случае.
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