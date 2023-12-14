Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 59 0

Президент России отмечает консолидацию общества вокруг ситуации в стране.

Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Прямая линия с Владимиром Путиным

Владимир Путин рассказывает, что общество РФ объединилось вокруг ситуации в стране, и люди всеми силами стараются помогать бойцам в зоне СВО.

Так, волонтеры отправляют на линию фронта гуманитарную помощь, собирают деньги на дроны и медикаменты. На сегодняшний день россияне пожертвовали более десяти миллиардов рублей. А дети отправили на фронт порядка трех миллионов писем со словами поддержки защитников Родины.

«Люди делают это от души, мы это приветствуем и не будем это ограничивать», — подчеркивает Путин.

Разумеется, государство обеспечивает российских бойцов всем необходимым, но, как отмечает президент РФ, ограничивать порывы волонтеров не стоит ни в коем случае.

Тема:
Спецоперация
14 дек
«Новая система»: Путин рассказал, с чем ВСУ имеют дело в зоне конфликта
14 дек
«Противник вымотался»: Герой России Курбанов о ситуации под Угледаром
14 дек
ВСУ начали устанавливать «зубы дракона» на северной границе
14 дек
«По всей линии соприкосновения»: Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО
14 дек
Путин о действиях ВСУ на левом берегу Днепра: «Дорога в один конец»
14 дек
«Это пробелы»: Путин назвал главную проблему в ситуации с ЧВК в России
14 дек
«Ситуация улучшается»: Путин сообщил об успешном обеспечении ВС РФ дронами
14 дек
«Сердце сжимается»: Путин призвал увести женщин-военкоров из зоны СВО
14 дек
Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров
14 дек
«Пихают на истребление»: Путин заявил, что Киев кидает боевиков на плацдарм
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

16:09
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
16:07
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
16:05
Защитит от рака и инфаркта: ученые выявили рецепт долголетия
15:52
«Как женщина на корабле»: Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных»
15:51
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
15:47
Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам