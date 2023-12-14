Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды

Владимир Путин рассказывает, что общество РФ объединилось вокруг ситуации в стране, и люди всеми силами стараются помогать бойцам в зоне СВО.

Так, волонтеры отправляют на линию фронта гуманитарную помощь, собирают деньги на дроны и медикаменты. На сегодняшний день россияне пожертвовали более десяти миллиардов рублей. А дети отправили на фронт порядка трех миллионов писем со словами поддержки защитников Родины.

«Люди делают это от души, мы это приветствуем и не будем это ограничивать», — подчеркивает Путин.

Разумеется, государство обеспечивает российских бойцов всем необходимым, но, как отмечает президент РФ, ограничивать порывы волонтеров не стоит ни в коем случае.