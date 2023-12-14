«Это пробелы»: Путин назвал главную проблему в ситуации с ЧВК в России

Среди участников частных военных компаний есть и знакомые президента, в том числе и те, кто отдал свою жизнь за Родину.

Непредусмотренность частных военных компаний (ЧВК) законом в РФ является проблемой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

«Это пробелы, которые не должны были бы быть допущены министерством обороны. В чем заключается проблема? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом», — сказал он.

Также, продолжил Путин, участники боевых действий в рядах ЧВК не заключали контракты с государством. Это тоже является проблемой, равно как и то, что выплаты им поступали в формате наличных. В настоящее время трудно установить даже списочный личный состав этих военных компаний, подразделений.

«Если нужно, а может, без этого не обойтись, внести изменения в законы», — заявил Владимир Владимирович.

Все участники ЧВК имеют право на социальные льготы, любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий, добавил президент. И необходимо восстановить их права. Среди них есть много знакомых самого Путина, которые, в том числе, отдали жизнь за Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» образовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и уже готовятся принять участие в боевых действиях на Украине. Российские бойцы уже находятся в зоне проведения спецоперации, где проходят боевое слаживание на полигонах.

Солдаты оттачивают навыки применения FPV-дронов. Им также предстоит работа со ствольной артиллерией и тяжелой техникой, в частности танками и БМП-3.