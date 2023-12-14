«Это пробелы»: Путин назвал главную проблему в ситуации с ЧВК в России

Путин: ситуация с ЧВК в РФ связана с пробелами, допущенными Минобороны
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Среди участников частных военных компаний есть и знакомые президента, в том числе и те, кто отдал свою жизнь за Родину.
Непредусмотренность частных военных компаний (ЧВК) законом в РФ является проблемой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.
«Это пробелы, которые не должны были бы быть допущены министерством обороны. В чем заключается проблема? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом», — сказал он.
Также, продолжил Путин, участники боевых действий в рядах ЧВК не заключали контракты с государством. Это тоже является проблемой, равно как и то, что выплаты им поступали в формате наличных. В настоящее время трудно установить даже списочный личный состав этих военных компаний, подразделений.
«Если нужно, а может, без этого не обойтись, внести изменения в законы», — заявил Владимир Владимирович.
Все участники ЧВК имеют право на социальные льготы, любую форму поддержки со стороны государства, которыми пользуются другие участники боевых действий, добавил президент. И необходимо восстановить их права. Среди них есть много знакомых самого Путина, которые, в том числе, отдали жизнь за Родину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» образовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат» и уже готовятся принять участие в боевых действиях на Украине. Российские бойцы уже находятся в зоне проведения спецоперации, где проходят боевое слаживание на полигонах.
Солдаты оттачивают навыки применения FPV-дронов. Им также предстоит работа со ствольной артиллерией и тяжелой техникой, в частности танками и БМП-3.
- 14 дек
- Путин о действиях ВСУ на левом берегу Днепра: «Дорога в один конец»
- 14 дек
- «Ситуация улучшается»: Путин сообщил об успешном обеспечении ВС РФ дронами
- 14 дек
- «Сердце сжимается»: Путин призвал увести женщин-военкоров из зоны СВО
- 14 дек
- Путин оценил линию фронта на Украине в две тысячи километров
- 14 дек
- «Пихают на истребление»: Путин заявил, что Киев кидает боевиков на плацдарм
- 14 дек
- Путин высмеял поездки Зеленского на Запад: «Показывает „успехи“ контрнаступления»
- 14 дек
- «Война между братьями»: Путин заявил о единстве русского и украинского народов
- 14 дек
- Путин: халява для Украины со стороны Запада когда-нибудь закончится
- 14 дек
- Путин рассказал, сколько россиян добровольно защищают Родину в зоне СВО
- 14 дек
- Путин: все, кто защищает Россию с оружием в руках, получат социальные гарантии
Читайте также
85%
-0.33 96.95
-0.45
Нашли ошибку?