Взрывы, сирены: обстановка на Украине по состоянию на 25 ноября
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за взрывов, начались перебои со светом
Фото: REUTERS / Thomas Peter
Система ПВО работает в украинской столице больше шести часов.
Серия взрывов прогремела в Киеве утром 25 ноября. Информацию об этом распространяют украинские средства массовой информации.
Так, украинское издание «Зеркало недели» сообщало в Telegram-канале о взрывах и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Украинцев призвали находиться в укрытиях, держаться подальше от окон, а также не снимать действия ВСУ.
Кроме того, в некоторых районах украинской столицы начались проблемы с электроснабжением. Предполагается, что повреждена линия электропередачи обломками БПЛА.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области воздушная тревога звучит больше шести часов. В настоящее время, предварительно, сирены собираются выключить.
«Приехал и сказал»: кто отговорил Украину завершить конфликт в 2022 году
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты.
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