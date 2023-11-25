Взрывы, сирены: обстановка на Украине по состоянию на 25 ноября

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за взрывов, начались перебои со светом

Взрывы, сирены: обстановка на Украине по состоянию на 25 ноября

Фото: REUTERS / Thomas Peter

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Система ПВО работает в украинской столице больше шести часов.

Серия взрывов прогремела в Киеве утром 25 ноября. Информацию об этом распространяют украинские средства массовой информации.

Так, украинское издание «Зеркало недели» сообщало в Telegram-канале о взрывах и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Украинцев призвали находиться в укрытиях, держаться подальше от окон, а также не снимать действия ВСУ.

Кроме того, в некоторых районах украинской столицы начались проблемы с электроснабжением. Предполагается, что повреждена линия электропередачи обломками БПЛА.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области воздушная тревога звучит больше шести часов. В настоящее время, предварительно, сирены собираются выключить.

«Приехал и сказал»: кто отговорил Украину завершить конфликт в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты.

Тема:
Спецоперация
25 нояб
Так работают штурмовики Су-25. Лучшее видео из зоны СВО за день
25 нояб
«За мужество и отвагу»: какие подвиги совершал погибший в зоне СВО журналист Максудов
25 нояб
«Сложный кусочек»: Украина может остаться без обещанных F-16
25 нояб
Запад сдается: российские средства РЭБ сбивают с курса натовские ракеты
25 нояб
«Приехал и сказал»: кто отговорил Украину завершить конфликт в 2022 году
24 нояб
Орел с сюрпризом: замаскированный под птицу украинский БПЛА посадили в зоне СВО
24 нояб
«Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине
24 нояб
«План Б»: США и Германия задумались о переговорах по конфликту на Украине
24 нояб
ВС РФ нанесли 31 групповой удар по аэродромной инфраструктуре и складам ВСУ
24 нояб
Ни капли рациональности: в ВСУ недовольны приказами Владимира Зеленского
-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Google начнет удалять учетные записи россиян с 1 декабря: что нужно делать
11:38
Куда поехать в России на Новый год: ТОП-5 направлений
11:23
Экстренная посадка: пассажира с борта самолета забрали в больницу в Челябинске
11:13
Взрывы, сирены: обстановка на Украине по состоянию на 25 ноября
10:47
Космодром Восточный открылся для туристов: как попасть на экскурсию
10:35
Не жена и не дочь: редкое фото главной женщины Юдашкина появилось в сети

Сейчас читают

Не жена и не дочь: редкое фото главной женщины Юдашкина появилось в сети
Обманули мир? Нейросеть подтвердила доводы о поддельном фото лунной миссии НАСА
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд