Кулеба признал, что Украине «непросто» на данном этапе вооруженного конфликта

По словам политика, если бы достижения на полях СВО измерялись цифрами, Киев бы уже проиграл.

Украина и ее партнеры оказались в трудном положении на данном этапе вооруженного противостояния с Россией. И если бы успехи на полях спецоперации измерялись цифрами, результаты Киева можно было бы оценить как проигрыш уже сейчас. Такие заявления прозвучали из уст министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Они опубликованы в статье с интервью дипломата для журнала Foreign Affairs.

«Текущая фаза конфликта непростая для Украины и для наших партнеров. Все хотят быстрых прорывов на поле боя в голливудском стиле… Если бы война велась только цифрами, мы бы уже проиграли», — сказал Кулеба.

Министр говорил о теоретическом проигрыше в контексте сторонней оценки эффективности того же контрнаступления, на которое киевский режим и Запад делали большие ставки. Украина все еще надеется на победу, отмечает Кулеба и добавляет: делать общие выводы, основываясь на одном этапе боевых действий — это заблуждение.

Кулеба признает численное и техническое превосходство армии РФ. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть шанс и дальше вести бои и на что-то надеяться только при условии постоянной поддержки партнеров. Основными факторами дипломат назвал «адекватную военную помощь», включающую самолеты, беспилотники, противовоздушную оборону (ПВО), артиллерийские снаряды и оружие дальнего действия, быстрое развитие промышленного потенциала в США, Европе и на Украине, а также принципиальный подход к перспективам переговоров с Россией.

Дипломат также говорит, что не стоит называть усилия ВСУ безнадежными, отталкиваясь только от провала контрнаступления. При этом к началу декабря попытки атаковать стоили Киеву колоссальных потерь — более 125 тысяч убитыми и ранеными, не говоря о разгромленном вооружении, поставленном западными странами. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил — за время контрнаступления российские военные уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, из них 747 танков, советских и западных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из выбранных направлений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Кулеба рассказал, на что готова Украина ради членства в ЕС.