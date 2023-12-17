Посмотрите за спину Шурика! В «Операции „Ы“» нашли новый киноляп

|
Алексей Панков
Алексей Панков 25 0

В одной из сцен «Операции „Ы“» при смене планов пропадает покрышка

Посмотрите за спину Шурика! В «Операции „Ы“» нашли новый киноляп

Фото: Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Еще одну несостыковку нашли внимательные зрители любимой многими поколениями комедии.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — один из самых известных советских фильмов. Картина вышла на экраны в далеком 1965 году, но забавные киноляпы в ней находят до сих пор. Не так давно редакция «РБК Life» обнаружил несостыковку в одной из сцен.

В третьей новелле Шурик подменяет сторожа на складе. Именно в этот момент туда решают забраться три преступника, роли которых исполнили Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Шурик носится за Балбесом по всему складу и перепрыгивает через тележку. Та ударяется о резиновую покрышку и начинает катиться обратно в спину герою. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что до этой сцены, как и в следующем кадре, никакого резинового препятствия нет.

Фото: Кадр из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

В сцене с Трусом из фильма «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в третьей новелле водка превращается в вино, когда Шурик протыкает шпагой героя Юрия Никулина.

-4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет...

Последние новости

2:16
Посмотрите за спину Шурика! В «Операции „Ы“» нашли новый киноляп
1:53
Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина
1:35
Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский
1:19
«Белая смерть»: почему нельзя есть много соли
0:43
Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций
0:31
Отъезд из России и кольцо на пальце: как сейчас живет актриса Ирина Пегова

Сейчас читают

«Белая смерть»: почему нельзя есть много соли
«Я дико упирался»: какие новогодние традиции есть в семье Топалова и Тодоренко
«Перестала продаваться сказка»: зачем Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам