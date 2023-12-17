На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца: «Позаботьтесь»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 180 0

На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца

На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца: «Позаботьтесь»

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Тема:
Спецоперация

Герой оставил послание маркером на кирпиче.

На стене одного из домов в Марьинке нашли последнюю просьбу русского солдата из Балтийска — 21 летнего Романа Рудакова. 

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — гласит надпись на кирпиче.

Ниже указано имя бойца — Рудаков Роман — и город проживания.

5-tv.ru

Ресурс также публикует снятый телевидением видеосюжет о молодом человеке. На кадрах Роман показывает повестку и рассказывает о том, что Родину надо защищать. Известно, что он отправился в зону конфликта спустя три месяца после прохождения срочной службы.

Кирпич обнаружил и решил достать один из офицеров ВС РФ. Командир полка поручил установить его в штабе рядом со знаменем части.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Охлобыстин признался, что чуть не погиб в Донбассе с семьей.

Тема:
Спецоперация
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