Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах

Безусловно, главное событие этого дня — подача документов в ЦИК первого кандидата на выборах главы государства 2024 года. Действующий президент лично приехал в Центральную избирательную комиссию. Владимир Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев объяснит, как все устроено.

В ЦИК Путин пришел с увесистой синей папкой в руках. Внутри — Все необходимые документы, чтобы заявить о своем желании быть кандидатом на пост президента. Присутствовать лично требует закон. И хоть Путина все знают в лицо, но прием документов начинают с проверки паспорта. Процедура обязательна для всех без исключений. А дальше — целый список документов.

Сведения об имуществе, о доходах и расходах, и, конечно, заявление о согласии баллотироваться на должность президента РФ. Рядом с Путиным один из уполномоченных представителей инициативной группы. Его просят проверить, все ли верно зафиксировано.

Владимир Путин идет на выборы, как самовыдвиженец. Чтобы комиссия приняла документы, нужно предоставить протокол собрания инициативной группы. Кандидат должен заручиться поддержкой. В субботу Путина единогласно поддержали врачи, военные, бизнесмены, спортсмены, актеры, режиссеры, певцы и, конечно, политики.

А в этой гигантской подшивке 747 карточек на каждого участника встречи избирателей. Подлинность данных тоже предстоит проверить. Многие из них станут доверенными лицами Путина.

Владимир Путин стал первым кандидатом, который предоставил в ЦИК все необходимые документы для участия в президентских выборах. Такую процедуру предстоит пройти всем кандидатам.

Сейчас в ЦИКе начнется проверка документов. На это отводится до пяти дней. После того как документы будут утверждены — можно начать избирательную кампанию. Для регистрации Путина на мартовских выборах — ему необходима поддержка 300 тысяч человек. При этом лимит на регион — не больше семи с половиной тысяч подписей.