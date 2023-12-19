Не стихают ожесточенные бои: что происходит в окрестностях Орехово-Васильевки

Эфирная новость 374 0

В окрестностях Орехово-Васильевки не стихают ожесточенные бои

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы не дают боевикам ВСУ сформировать ударный кулак на этом участке.

На артемовском направлении спецоперации не стихают ожесточенные бои. Российские войска атакуют и продвигаются сразу на нескольких участках. На северном фланге противнику успешно противостоит бригада мотострелков. В каких условиях происходит боевая работа на передовой — увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Как только темнеет, группа военных собирается у бронемашин для очередного марш-броска к передовой. Дорога изнурительная и опасная, отвлечься от стресса помогает музыка.

Музыку погромче, свет гаснет, бронемашина выходит к участку работы мотострелков Северного флота. Крепкие бородатые мужики — почти все жители северных регионов России — костяк 200-й бригады сейчас держат под огневым контролем одну из самых горячих точек на артемовском направлении — северный фланг.

Позиции командира взвода Ермака плотно прижаты к огневым точкам ВСУ в окрестностях Орехово-Васильевки. Сам населенный пункт хорошо просматривается и без бинокля. Но для абсолютного контроля в небе всегда висят наши беспилотник.

Эксклюзивные кадры — так сейчас выглядит Орехово-Васильевка. ВСУ прячутся на теперь уже бывшей ферме и в жилых домах. Кругом побитая техника западного образца. Любое движение здесь моментально выявляется и пресекается.

Утес Ермака в паре с другими орудиями здесь работает круглосуточно — утром, днем, ночью. Неважно. Задача — не дать противнику сформировать ударный кулак на этом направлении.

Бойцы 200-й бригады Северного флота в шутку вспоминают одну из главных русских пословиц — вежливость города берет. Им же пока предстоит помочь братьям по оружию выровнять линию фронта и после развить атаку в направлении Орехово-Васильевки.

Тема:
Спецоперация
19 дек
Гаубица Д-30 стреляет с точностью снайперской винтовки. Лучшее видео из зоны СВО за день
18 дек
«На молекулы»: украинский танк разорвало подобно атомной бомбе в зоне СВО
18 дек
«Та самая тактика»: Лавров раскрыл, что скрывается за переговорами по Украине
18 дек
«Миссия для смертников»: почему в Киеве врут про десант ВСУ на берег Днепра
18 дек
«Нужно вывернуть»: Украину начали склонять к заморозке конфликта
18 дек
«Сняли парадигму»: как дефицит боеприпасов у ВСУ изменит ход СВО
18 дек
Работа героев: как армия России наступает на артемовском направлении
18 дек
За семью и Родину: учителя рассказали о бойце, оставившем послание в Марьинке
18 дек
ВСУ потеряли на донецком направлении до 190 боевиков и БМП Bradley
18 дек
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

6:20
Фестиваль ледяных скульптур собрал в Магадане лучших мастеров со всей страны
6:08
Как похожи! Юлия Пересильд с подросшими дочерьми появилась на кинопремьере
6:00
Гаубица Д-30 стреляет с точностью снайперской винтовки. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:33
Не стихают ожесточенные бои: что происходит в окрестностях Орехово-Васильевки
5:15
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году
5:11
Мама, я дома! Ребенок вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Певец Лобжанидзе о последней встрече с Дмитрием Красиловым: «Он был уставшим»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам