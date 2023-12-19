Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ

За минувшие стуки поражение противнику было нанесено в 112 районах в зоне спецоперации на Украине.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Российские военные ликвидировали склад боеприпасов 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационную станцию противовоздушной обороны (ПВО) «Пеликан». Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.
«Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», — рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что за минувшие сутки удалось нанести поражение противнику в 112 районах в зоне конфликта. В ходе боестолкновений враг потерял не только технику, но и живую силу.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что три беспилотника сбили за утро над Брянской областью.
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