Российские военные ликвидировали склад боеприпасов 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также радиолокационную станцию противовоздушной обороны (ПВО) «Пеликан». Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

«Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», — рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что за минувшие сутки удалось нанести поражение противнику в 112 районах в зоне конфликта. В ходе боестолкновений враг потерял не только технику, но и живую силу.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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