На мокром месте: Петербург «тонет» в растаявшем снегу
В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Петербург тонет в грязных лужах — море из растаявшего снега плещется сейчас у Казанского собора. По тротуарам не пройти, а теперь городу угрожает еще и зимнее наводнение — сейчас плюс пять, дождь и усиливается ветер.
Из-за нагонной волны уровень воды в Неве поднимается и может превысить полтора метра. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
В любой момент готовы закрыть защитную дамбу. На головы горожан падают сосульки, много переломов и ушибов из-за гололеда.
За сутки в больницах оказались 30 человек, один мужчина погиб. Прокуратура сообщила, что подала иски в защиту 38 человек, которые получили травмы.
Большая часть из них — почти на четыре миллиона рублей — уже удовлетворены. Кроме того, властям города внесены 60 представлений из-за некачественной уборки снега.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком.
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