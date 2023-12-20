Алена Кравец рассказала, что на самом деле убило Дмитрия «Пухляша» Красилова
Модель Кравец о причинах смерти шоумена Красилова: отказывался от любых диет
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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По мнению знаменитости, молодого танцора погубили не только объективные проблемы со здоровьем — не обошлось без мистики!
Модель, светская львица и звезда ток-шоу Алена Кравец назвала мистической смерть известного шоумена и танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова, при этом не исключая проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом. Внезапная кончина 29-летнего популярного артиста побудила Кравец написать в личном блоге поучительный пост — для тех, кто, возможно, выбирает потенциально опасный образ жизни. Начала повествование с нетленной цитаты классика.
«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» — писал Михаил Булгаков. Внезапная смерть Дмитрия «Пухляша» Красилова снова заставила меня вспомнить эту цитату из «Мастера и Маргариты». В декабре виделись с Димой почти каждый день на светских мероприятиях и премиях», — поделилась она.
«Пухляш» запомнился Алене Кравец неизменно веселым и заводным парнем, который способен зарядить своей позитивной энергией буквально всех вокруг. По словам блондинки, Красилов любил вкусно поесть, не отказывался от спиртного и всегда твердил, что жизнь всего одна, поэтому незачем лишать себя земных радостей и удовольствий.
«Отказывался от любых диет и говорил, что его в себе все устраивает. Кстати, лишний вес является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и развития диабета второго типа. Что в конечном итоге погубило артиста», — добавила Кравец.
Как напомнила модель, 22 июня 2024 года Красилов планировал праздновать 30-летие, но волей жестокого случая он навсегда остался 29-летним. По мнению звезды, смерть ее коллеги по шоу-бизнесу могла быть не такой уж и случайной. Кравец полагает, что без «мистических, роковых обстоятельств» здесь не обошлось. Она пообещала рассказать поклонникам, почему пришла к такому выводу, позже. И призвала всех внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Что имела в виду модель, говоря о мистике, предположить трудно, остается только ждать. Официальная причина смерти Красилова до сих пор не названа, по неподтвержденным данным, это был сердечный приступ на фоне ожирения.
У теории, связанной с лишним весом и больным сердцем, как сообщается в материале aif.ru, есть слабые места. По мнению экспертов, слабое сердце не справлялось бы с нагрузками, которые устраивал себе шоумен. Судя по энергичным танцам, подвижности и вообще активности, кровяной насос работал неплохо. Еще несколько лет жизни как минимум, он должен был гарантировать.
Версия с диабетом выглядит более реалистичной. Ожирение действительно может поспособствовать развитию диабета или предиабета, после чего появляются гипертония, атеросклероз, а в завершении может случиться инфаркт. Однако тут все рушит возраст покойного: к 29 годам это серьезное заболевание проявляется в основном у людей с наследственной гиперхолестеринемией, у остальных позже. Кроме того, прежде чем «убить» больного, атеросклероз говорит о себе болями в сердце во время физических нагрузок. А по словам близких, ни них умерший не жаловался.
Дмитрия Красилова нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних днях жизни артиста. Как выяснилось, предпосылки к трагедии, хоть и не очевидные, все же были.
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