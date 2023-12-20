Ситуация накаляется: йеменские хуситы готовятся дать отпор коалиции США в Красном море
Йеменские хуситы готовятся дать отпор коалиции США в Красном море
Фото, видео: Reuters / KHALED ABDULLAH; 5-tv.ru
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Группировка грозится потопить любые корабли, которые примкнут к американской операции.
Йеменские хуситы готовятся дать отпор американской военно-морской коалиции в Красном море. Для этого в стране мобилизуют народные силы. Появились кадры, как вооружаются местные жители.
Лидеры хуситов заявили, что у них есть все средства, чтобы потопить любые корабли, которые примкнут к операции, объявленной Пентагоном.
Тем временем мировые аналитики подсчитывают ущерб от остановки транзита через Суэцкий канал. Как отмечает Bloomberg, обходной путь, огибающий Южную Африку, занимает лишние 7-10 дней. При этом каждая перевозка обходится в дополнительный миллион долларов.
Безопасной и более быстрой альтернативой может стать Северный морской путь. Об этом ранее заявили в нашем МИДе.
Ранее 5-tv.ru писал, что США отправили в Красное море третий эсминец.
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