ВСУ продолжают нести большие потери на поле боя.

ВСУ практически не ведут активных действий на запорожском направлении. Инициатива на этом участке фронта на стороне ВС РФ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи», — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам губернатора, ВСУ еще предпринимают «некоторые контратаки» со стороны Работино, но инициатива по всему фронту на стороне российских сил. Кроме того, украинская армия продолжает нести большие потери.

Балицкий добавил, что ВС РФ захватывают на запорожском направлении каждую неделю как минимум один опорный пункт националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.