Украиские боевики испытывают не только снарядный голод.

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал состояние украинский армии и ее положение на фронте.

В ходе выступления в Верховной раде политик заявил, что ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов и дронов. Запись его выступления опубликовал украинской телеканал «Прямой» на своем YouTube-канале.

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — сказал Порошенко.

Комментируя нехватку дронов, Порошенко пришел в недоумение, поскольку на спецскладах, как он указал, их «десятки тысяч». И назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.