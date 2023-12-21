Генерал Самол: Украина не справится с военным потенциалом России без Запада
Фото: ТАСС
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Сколько ВСУ нужно единиц военной техники, чтобы одолеть ВС РФ? Готов ли Запад столько дать?
Украина не справится с военным потенциалом России без помощи западных стран. Такое заявление сделал польский генерал Богуслав Самол в беседе с Radio Wnet.
«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — сказал он.
Самол объяснил, что украинским войскам необходимо несколько сотен единиц военной техники, чтобы справиться с ВС России. Кроме того, генерал назвал сложным будущее Незалежной из-за проблем с дальнейшей поддержкой со стороны Запада.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях Запада по поводу будущего Украины.
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