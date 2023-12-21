«Не выживет»: в Польше усомнились в способности Украины противостоять России

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Генерал Самол: Украина не справится с военным потенциалом России без Запада

«Не выживет»: в Польше усомнились в способности Украины противостоять России

Фото: ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Сколько ВСУ нужно единиц военной техники, чтобы одолеть ВС РФ? Готов ли Запад столько дать?

Украина не справится с военным потенциалом России без помощи западных стран. Такое заявление сделал польский генерал Богуслав Самол в беседе с Radio Wnet.

«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — сказал он.

Самол объяснил, что украинским войскам необходимо несколько сотен единиц военной техники, чтобы справиться с ВС России. Кроме того, генерал назвал сложным будущее Незалежной из-за проблем с дальнейшей поддержкой со стороны Запада.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сомнениях Запада по поводу будущего Украины.

Тема:
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