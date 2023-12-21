«Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии

Вечер оказался богат не только на прославленные лица, но и на ослепительные во всех смыслах образы.

Интернет-пользователи раскритиковали наряды российских звезд на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023». Как пишет dni.ru, негативные комментарии набежали под фотографиями с красной дорожки.

На кадрах изображены Любовь Успенская, Люся Чеботина, Сергей Зверев, Анастасия Волочкова и Ольга Бузова. Последняя появилась в сверкающем образе тотал-блэк, Волочкова блеснула не только нарядом, но также новой прической и необычными серьгами.

Сергей Зверев выбрал золото — на нем был костюм из пайеток, туфли на большой платформе и черная шляпа. Даже лаконичный зеленый костюм Успенской не впечатлил поклонников.

«Фрик-шоу»;

«Сборище фриков»;

«Какие все жуткие», — написали недовольные интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла «голая» вечеринка Ивлеевой.