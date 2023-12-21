«Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии
В Сети раскритиковали разодетых Волочкову, Зверева и Бузову на премии Fashion TV
Фото: www.globallookpress.com / Atilano Garcia; 5-tv.ru
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Вечер оказался богат не только на прославленные лица, но и на ослепительные во всех смыслах образы.
Интернет-пользователи раскритиковали наряды российских звезд на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023». Как пишет dni.ru, негативные комментарии набежали под фотографиями с красной дорожки.
На кадрах изображены Любовь Успенская, Люся Чеботина, Сергей Зверев, Анастасия Волочкова и Ольга Бузова. Последняя появилась в сверкающем образе тотал-блэк, Волочкова блеснула не только нарядом, но также новой прической и необычными серьгами.
Сергей Зверев выбрал золото — на нем был костюм из пайеток, туфли на большой платформе и черная шляпа. Даже лаконичный зеленый костюм Успенской не впечатлил поклонников.
«Фрик-шоу»;
«Сборище фриков»;
«Какие все жуткие», — написали недовольные интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла «голая» вечеринка Ивлеевой.
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