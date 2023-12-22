«Не случится такого»: Берлин отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Министр ФРГ Бушманн: Берлин не будет принуждать украинцев уехать для мобилизации

«Не случится такого»: Берлин отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

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Тема:
Спецоперация

Почему немецкие власти против этого?

Берлин не станет принуждать украинских беженцев вернуться в Незалежную для мобилизации. Об этом заявил глава Минюста Германии Марко Бушманн.

«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — приводит Tagesspiegel его слова.

Министр добавил, что сейчас немецкие власти пытаются сделать все для того, чтобы как можно больше украинских беженцев трудоустроились в Германии.

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Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине хотят мобилизовать уехавших из страны мужчин.

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