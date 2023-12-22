Правда вылезает наружу: Киев замалчивает реальную ситуацию на фронте

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 38 0

Немецкий журналист Ронцхаймер: Киев замалчивает реальную ситуацию на фронте

Правда вылезает наружу: Киев замалчивает реальную ситуацию на фронте

Фото: Reuters / REUTERS

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Тема:
Спецоперация

Журналист известного издания Пауль Ронцхаймер побывал на Украине и сделал неутешительные выводы.

В Киеве не говорят всю правду о ситуации на фронте. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) написал заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

По словам автора, реальная информация о ситуации, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ), озвучивается только за закрытыми дверями в кабинетах руководства. В то время как истинное положение дел становится все хуже, в Киеве не хотят признавать и говорить о проблемах вслух, предпочитая правде традиционную браваду.

«Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью», — признался Пауль Ронцхаймер.

Также журналист считает, что Киеву пора честно подавать информацию, а европейским странам брать на себя огромную ответственность касательно ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как изменился Владимир Зеленский за четыре года.

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