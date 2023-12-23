«Нам нечего стыдиться»: датский министр резко высказался об украинских беженцах

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32 0

В Дании заявили, что украинские беженцы уедут на родину по завершении конфликта

«Нам нечего стыдиться»: датский министр резко высказался об украинских беженцах

Фото: Zuma / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Власти Копенгагена напомнили гражданам Украины, что их страна всего лишь временное для них пристанище.

Украинские беженцы, находящиеся в Дании, должны вернуться на родину после окончания конфликта, заявил министр по вопросам интеграции и иммиграции страны Кааре Дюбвад Бек.

«Нам нечего стыдиться. Я надеюсь, что украинцы заинтересованы в восстановлении своей собственной страны, которая в этом нуждается», — цитирует его издание Berlingske.

Министр указал, что датские власти рассматривают ситуацию с беженцами как временную, вне зависимости от того, откуда они приехали. И добавил, что украинцы ведут отличительный от датчан образ жизни.

Кааре Дюбвад Бек также подчеркнул, что Копенгаген получил четкий сигнал о том, что Киев желает возвращения украинцев на родину.

Прежде на Украине предложили направить повестки уехавшим за границу мужчинам призывного возраста. В восторг от этой идеи пришли не только сбежавшие из страны украинцы, но и принявшие их страны. Так, в Великобритании уже заявили, что не станут принуждать их вернуться на родину для мобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Украине считают необходимостью тотальную мобилизацию.

Тема:
Спецоперация
23 дек
«Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО
23 дек
Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной
22 дек
Правда вылезает наружу: Киев уличили в замалчивании реальной ситуации на фронте
22 дек
Новогодний исторический квест провели для детей участников СВО в Музее Победы
22 дек
Столтенберг признал мощь армии России в рамках СВО
22 дек
Артиллеристы армии России уничтожили укрепления ВСУ на кременском направлении
22 дек
Нидерланды подготовят для Зеленского 18 истребителей F-16
22 дек
«Четко написано»: как Украина пыталась нарушить контракт ради истребителей
22 дек
«Прямое вступление в войну»: Саакашвили заявил об отправке войск НАТО на Украину
22 дек
Российские военные сбили за неделю четыре самолета и три вертолета ВСУ
+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:39
В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID во всем мире
5:19
«Имеют тонкую связь»: предчувствуют ли собаки приближение смерти хозяина
5:06
«Болевой шок»: как запрет США на импорт рыбы из РФ отразится на американцах
4:48
«Нам нечего стыдиться»: датский министр резко высказался об украинских беженцах
4:26
Водителей предупредили, чьи права перестанут действовать в 2024 году
4:00
«Больше нечего скрывать»: стал известен избранник Кати Самбуки

Сейчас читают

«Без широких торжеств»: звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился
Страшное ДТП, «психушка» и наркотики: какой путь прошла дочь Успенской к большой славе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса