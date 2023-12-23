«Нам нечего стыдиться»: датский министр резко высказался об украинских беженцах
В Дании заявили, что украинские беженцы уедут на родину по завершении конфликта
Фото: Zuma / ТАСС
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Власти Копенгагена напомнили гражданам Украины, что их страна всего лишь временное для них пристанище.
Украинские беженцы, находящиеся в Дании, должны вернуться на родину после окончания конфликта, заявил министр по вопросам интеграции и иммиграции страны Кааре Дюбвад Бек.
«Нам нечего стыдиться. Я надеюсь, что украинцы заинтересованы в восстановлении своей собственной страны, которая в этом нуждается», — цитирует его издание Berlingske.
Министр указал, что датские власти рассматривают ситуацию с беженцами как временную, вне зависимости от того, откуда они приехали. И добавил, что украинцы ведут отличительный от датчан образ жизни.
Кааре Дюбвад Бек также подчеркнул, что Копенгаген получил четкий сигнал о том, что Киев желает возвращения украинцев на родину.
Прежде на Украине предложили направить повестки уехавшим за границу мужчинам призывного возраста. В восторг от этой идеи пришли не только сбежавшие из страны украинцы, но и принявшие их страны. Так, в Великобритании уже заявили, что не станут принуждать их вернуться на родину для мобилизации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Украине считают необходимостью тотальную мобилизацию.
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