У ВСУ катастрофически не хватает личного состава.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что киевскому режиму не избежать всеобщей мобилизации. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

ВСУ считают тотальную мобилизацию настоящей необходимостью, которая поможет восстановить «потрепанную украинскую армию». Для этого нужно привлекать все больше военнолужащих.

«У нас нет всеобщей мобилизации… Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись», — заявил в беседе с изданием оператор беспилотников спецназа военно-морских сил Украины с позывным «Добро».

А буквально накануне о возможной мобилизации упоминал и Владимир Зеленский. По словам главы киевского режима, военные сами просили его о проведении дополнительной мобилизации на 450–500 тысяч человек.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что газета The Washington Post удалила рубрику о конфликте на Украине с главной страницы.