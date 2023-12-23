«Откроет неделю морозов»: москвичам рассказали о погоде в эти выходные

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Синоптик Шувалов: небольшой снег ожидается в Москве 23 декабря

«Откроет неделю морозов»: москвичам рассказали о погоде в эти выходные

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Тема:
Погода

К чему стоит готовиться?

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве в субботу, 23 декабря. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, грядущие выходные будет достаточно разными.

Температура воздуха сегодня будет постепенно понижаться, к вечеру дойдет до слабоотрицательных значений.

В воскресенье ожидается минус два-четыре градуса, к вечеру может быть небольшой снегопад.

«Воскресное понижение температуры откроет всю неделю декабрьских морозов, не сильных, а таких, которые укладываются в норму декабря», — сказал синоптик в беседе с порталом bfm.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как резкий перепад температур на самом деле влияет на самочувствие. По словам врача терапевта, больше всего этому подвержены пожилые люди, а также те, у кого есть какие-то хронические болезни.

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