«Откроет неделю морозов»: москвичам рассказали о погоде в эти выходные

Синоптик Шувалов: небольшой снег ожидается в Москве 23 декабря
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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К чему стоит готовиться?
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве в субботу, 23 декабря. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, грядущие выходные будет достаточно разными.
Температура воздуха сегодня будет постепенно понижаться, к вечеру дойдет до слабоотрицательных значений.
В воскресенье ожидается минус два-четыре градуса, к вечеру может быть небольшой снегопад.
«Воскресное понижение температуры откроет всю неделю декабрьских морозов, не сильных, а таких, которые укладываются в норму декабря», — сказал синоптик в беседе с порталом bfm.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как резкий перепад температур на самом деле влияет на самочувствие. По словам врача терапевта, больше всего этому подвержены пожилые люди, а также те, у кого есть какие-то хронические болезни.
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