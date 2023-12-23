Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ опубликовало сводку за минувшие сутки из зоны СВО.

За минувшие сутки вооруженные силы России отразили 11 атак украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

ВСУ предприняли атаки у поселков ДНР Красное, Кирово, Георгиевка и Дылеевка. Там подразделения группировки войск «Южная» при поддержке авиации и артиллерии нанесли живой силе и технике противника существенный урон.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один „Leopard-2“ производства ФРГ, боевая машина пехоты „Bradley“ производства США и три автомобиля», — сообщают в ведомстве.

В направлении Красного Лимана российские бойцы группировки «Центр» отразили две атаки штурмовиков ВСУ, уничтожили до 150 человек живой силы, а также два БТРа и орудие Д-30. На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления живой силы ВСУ возле Синьковски, Купянска, Петропавловки и Терна в Харьковской области, где Украина потеряла 15 человек, два автомобиля и гаубицу. Войска группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении отразили три атаки, поразили живую силу до 65 человек, а также орудия противника, в том числе самоходные гаубицы. На Запорожском направлении существенные потери понесли 82-я десантно-штурмовая, 33-я, 117-я механизированная бригады ВСУ.

Кроме того, российская ПВО перехватила шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Также уничтожено 36 украинских дронов.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область.