Число пострадавших при атаке украинского беспилотника выросло до пяти человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

Инцидент произошел в Белгородской области.

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника выросло до пяти человек

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области число пострадавших при атаке украинского беспилотника на мост выросло до пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что двое мужчин лично обратились в стационар. У одного подтвердились диагнозы в виде минно-взрывной травмы с осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего диагностированы ранения ноги и руки с правой стороны тела.

Состояние раненных оценивается как средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщил об атаке дрона-камикадзе.

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