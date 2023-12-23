Число пострадавших при атаке украинского беспилотника выросло до пяти человек
Инцидент произошел в Белгородской области.
Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
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В Белгородской области число пострадавших при атаке украинского беспилотника на мост выросло до пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что двое мужчин лично обратились в стационар. У одного подтвердились диагнозы в виде минно-взрывной травмы с осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего диагностированы ранения ноги и руки с правой стороны тела.
Состояние раненных оценивается как средней тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщил об атаке дрона-камикадзе.
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