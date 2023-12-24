«Подрыв их боевого духа»: ВС РФ теснят противника на купянском направлении

Эфирная новость 331 0

Военкор «Известий» показала, что происходит на купянском направлении в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

ВСУ потеряли значительное количество живой силы и техники.

В окрестностях небольшого села Работино теперь крупнейшее кладбище украинской, а точнее сказать натовской военной техники в мире. Более 400 остовов ржавеют в полях на подступах и в самом селе. На крохотном участке земли размером десять квадратных километров. В годы Великой Отечественной войны в 1943 году беспримерным был подвиг защитников Курской дуги, которые остановили натиск немецких бронетанковых колонн. В 2023 году на Запорожской дуге наши войска также стойко встретили колонны западной техники и сейчас выдавливают противника обратно.

А наиболее горячим на данным момент участком линии соприкосновения является купянское. ВСУ атаковали сразу в нескольких точках наши позиции, но снова безуспешно. Потеряли значительное количество живой силы и техники. В том числе два Leopard. Наши стоят как влитые на своих позициях, а в некоторых местах двигаются вперед. Этот участок фронта сейчас особенно активный. 53 атаки ВСУ было за неделю, киевские формирования положили в этих попытках три сотни солдат и несколько десятков единиц бронетехники. Военкор «Известий» Марина Кравцова работает там.

Группа спецназа с минометом выдвигается на пристреленную позицию. В это время разведгруппа уже поднимает дрон.

Изначально в небо поднимались в поисках пунктов временной дислокации противника, но прямо сейчас заметили, что к одному из ПВД подъезжает автомобиль с командным составом ВСУ. Координаты уже передали минометному расчету.

Подготовить орудие успевают за пару минут. Попадание сразу по двум целям: по бронемобилю с командованием и по блиндажу с боевиками ВСУ.

Мобильный расчет подразделения спецназначения «Западной» группировки войск выдвигается к следующей огневой позиции.

На первый взгляд, транспорт выглядит как-то несерьезно. На деле именно на такой машинке можно молниеносно нанести поражение и так же скрыться от огня противника.

«Бывает, да какие-то ответки, но сейчас уже гораздо меньше. Уже гораздо меньше опорников их рабочих. Мы заходим. Смотрим, уже некоторые брошенные, то есть они оттягиваются больше в тыл», — рассказывает снайпер с позывным «Тони».

«Чувствуется, что нашего врага стали меньше поддерживать их заокеанские партнеры. Еще чувствуется подрыв их боевого духа на фоне наших успехов на фронте», — отметил командир группы Александр.

Четыре танка противника, в том числе два немецких Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 артиллерийских орудий и как минимум 350 боевиков уничтожили только на этой неделе и только на Купянском направлении.

Это уже синхронная работа двух расчетов РСЗО «Торнадо-Г». Боевые машины выпускают по девять снарядов каждая.

Темнеет, и разведгруппа собирается на задание. Выезжают всегда в полной темноте, когда слепнут вражеские дроны и наша техника может спокойно доехать до места.

Спецподразделения пробираются в тыл врага. Командир группы офицер с большим боевым опытом, выполнял задачи на Северном Кавказе. СВО для него, как спецназовца, дело чести и самая ответственная задача.

«И от того, как мы сейчас поступим, как мы завершим, эту специальную военную операцию, доведем и ее до логического победного конца будет зависеть и будущее нашей страны», — говорит командир группы Александр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

Тема:
Спецоперация
24 дек
«Правила игры»: военнообязанные украинцы получат повестки даже за границей
24 дек
«Танк попросил!» — Путина восхитила просьба Героя России
24 дек
«О товарищах не забывал»: Путин рассказал о настоящих мужчинах в ВС РФ
24 дек
Российские войска поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области
24 дек
В США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО
24 дек
«Поддерживаем пехоту огнем»: ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ на южнодонецком направлении
24 дек
Последствий избежать не удастся? В США сочли ошибкой решение Японии передать ракеты Украине
23 дек
«Народный фронт» передал новогодние подарки участникам спецоперации
23 дек
Даже грядущая тотальная мобилизация приведет Украину к переговорам с Россией
23 дек
Российские войска отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Второе дыхание: звезды 90-х и нулевых снова завоевывают сердца россиян
18:18
Не первая жертва: подробности убийства девушки в центре Москвы
18:00
«Как нелюбимая манная каша»: почему Дарья Сагалова отказывается от откровенных сцен
17:43
«Подрыв их боевого духа»: ВС РФ теснят противника на купянском направлении
17:33
РПСС выдвинула кандидатом на выборах президента РФ политика Богданова
17:22
В древности люди отрезали себе пальцы, молясь божествам

Сейчас читают

Николай Басков ликвидировал свою киностудию «Королевская гора» в Москве
Хандра или психическое расстройство: как распознать у человека депрессию
«Премии для лохов»: Волочкову не позвали на «голую» вечеринку Ивлеевой
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса