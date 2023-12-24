Российские войска поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 27 0

В Минобороны РФ рассказали, каких успехов добились наши бойцы за минувшие сутки.

Российские войска поразили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

Уточняется, что поражение объекту противника было нанесено благодаря слаженной работе авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. По данным оборонного ведомства, при ударе ликвидировать удалось поставленные Западом пусковые установки ЗРК NASAMS (Норвегия) и Crotale-NG (Франция).

Удары были нанесены также по вражеским аэродромам Канатово и Днепр. В результате атак ВСУ потеряли авиатехнику, авиаснаряды и средства навигационного обеспечения полетов.

Всего за минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение украинским националистам в 127-ми районах в зоне конфликта. Урон был нанесен не только технике, но и живой силе.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, какой рождественский «сюрприз» Россия готовит Украине в зоне СВО.

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