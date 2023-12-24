Последствий избежать не удастся? В США сочли ошибкой решение Японии передать ракеты Украине

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Алина Крылова
Алина Крылова 457 0

Nikkei: Передача Японией оружия Украине может привести к новым проблемам

Последствий избежать не удастся? В США сочли ошибкой решение Японии передать ракеты Украине

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Тема:
Спецоперация

Японские партнеры рассматривают возможность передать ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи ВСУ.

Американские эксперты назвали серьезной ошибкой решение Японии передать ракеты Patriot в качестве гуманитарной помощи Украине. С соответствующим заявлением они выступили в интервью для газеты Nikkei Asia.

По словам бывшего заместителя министра обороны Соединенных Штатов Элдриджа Колби, принятое премьер-министром Японии решение Фумио Кисиды предложение перенаправить дополнительное оружие в поддержку Зеленского может спровоцировать новую волну вопросов и конфликтов в политическом медиаполе. Колби уверен, что столь незатейливым способом Кисида пошел на поводу у своего идеологического союзника, администрации Байдена, которая, в свою очередь, уже не первый год поддерживает Европу в ущерб Японии.

Планируется, что Вашингтон должен стать посредником в сделке Японии и Украины. Patriot Зеленскому передадут через США. По мнению Колби, США готовится передать Киеву оружие, которое не сможет заместить у себя. Кроме того, конфликт на Украине отвлекает американский военно-промышленный комплекс от решения важных стратегических задач.

В то же время сама Япония испытывает проблемы с вооружением для защиты своих аэродромов. С учетом имеющегося расклада в Токио все равно приняли решение передать Украине ценное вооружение, создав, таким образом, внешнюю угрозу границам своей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что тотальная мобилизация неизбежно приведет Украину к переговорам с Россией.

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