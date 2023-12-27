Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Купянском
Замаскированные позиции противника вскрыли при помощи беспилотника.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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На купянском направлении спецоперации расчеты реактивных систем залпового огня уничтожили опорный пункт ВСУ. Замаскированные позиции противника вскрыли при помощи беспилотника.
Далее координаты передали экипажу РСЗО «Торнадо-Г». Ракетчики выдвинулись на передовую и атаковали противника залпом из 40 снарядов — вместе с опорным пунктом ликвидировали и крупную группировку боевиков ВСУ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы перехватили две управляемые авиабомбы ВСУ.
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