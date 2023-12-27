Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Купянском

На купянском направлении спецоперации расчеты реактивных систем залпового огня уничтожили опорный пункт ВСУ. Замаскированные позиции противника вскрыли при помощи беспилотника.

Далее координаты передали экипажу РСЗО «Торнадо-Г». Ракетчики выдвинулись на передовую и атаковали противника залпом из 40 снарядов — вместе с опорным пунктом ликвидировали и крупную группировку боевиков ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы перехватили две управляемые авиабомбы ВСУ.