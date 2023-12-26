Наши герои: российские бойцы перехватили две управляемые авиабомбы ВСУ

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Российские бойцы перехватили две управляемые авиабомбы ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Они, как отмечается, летели в сторону Мариуполя.

В зоне спецоперации на донецком направлении наши военные перехватили две украинские управляемые авиабомбы. Они летели в сторону Мариуполя.

И это только один из множества примеров слаженной работы российских зенитчиков. Они на посту и днем, и ночью.

Сегодня бойцы войсковой противовоздушной обороны отмечают свой профессиональный праздник — встречают его на боевом дежурстве. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков продолжит.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские десантники «охотятся» на пикапы ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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