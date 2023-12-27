«Лучшие в мире танки»: почему Россия регулярно «прокачивает» свое вооружение

Во всех видах и родах ВС РФ появились новая техника и вооружение — какие задачи они смогут выполнять?

Россия давно опережает западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать высокие темпы. Уже сейчас ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего танка Т-14 «Армата», а «Ростех» планирует опробовать в зоне СВО дистанционно управляемую БМП.

Политолог Юрий Светов рассказал 5-tv.ru, какие задачи смогут выполнять данные виды техники и как они помогут российским бойцам. Эксперт также объяснил, есть ли на Западе аналоги, которые превосходят или хотя бы могут быть по техническим характеристикам схожи с такой техникой.

По его мнению, каждая страна стремится заявить, что она создает лучшие танки. До нынешнего года на лавры претендовал Израиль с «Меркавой», говорит Светов.

Дальше были американские Abrams, немецкие Leopard и британские Challenger. А о российских танках, отметил эксперт, отзывались довольно скептически, так как считалось, что лучшие их годы давно прошли.

«Началась специальная военная операция и вдруг выяснилось, что такое настоящее качество бронетехники. Здесь настоящее столкновение двух армий, имеющих бронетехнику примерно одинакового класса, имеющих противотанковое оружие. В зоне специальной военной операции обнаружилось, что уничтожается даже непобедимый Leopard», — заявил Светов.

Он обратил внимание на то, что Abrams на поле боя еще даже не появился, хотя его давным-давно поставили на Украину. Власти США боятся, что эти танки уничтожат, а это будет ударом по престижу страны и продажам техники на внешние рынки.

А вот ценность российских танков очень проявилась. Конструкторы прямо с поля боя получают информацию, как действует техника, все ее недостатки и слабости, которые выявляются и тут же передаются конструкторам для исправления.

«Сейчас, возможно, наши танки — лучшие в мире по приспособленности к ведению боевых действий», — подчеркнул политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard.