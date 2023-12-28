«Шли напролом»: бывшие украинские боевики вступили в бой с ВСУ

Во время боевых действий одному командиру подразделения ранило ногу миной противника.

Солдаты российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских военнопленных и входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», вступили в первый бой с Вооруженных силами Украины. Как это происходило, рассказал командир подразделения Кирилл Спасский в беседе с РИА Новости.

«Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», — сказал он.

Когда боевики окопались, прилетели беспилотники ВСУ, которые посадил Спасский с помощью противодронной пушки. Затем противник начал минометный обстрел, поэтому командир приказал отойти.

Во время боя Спасскому разрубило мягкие ткани на правой ноге хвостиком мины. Когда боевики шли зачищать позиции ВСУ, командир дал приказ отойти на рубежи для пополнения боекомплекта и продолжения пути. При отходе разорвавшаяся в двух метрах мина ранила ногу.

Кирилл Спасский — бывший украинский пограничник. Он добровольно сдался в плен Вооруженным силам России.

Первый батальон, сформированный из экс-боевиков армии Украины, присоединился к ОБТФ «Каскад» еще в конце октября. Командир подразделения Андрей Тищенко заявлял о боевом настроении у военных. А в начале ноября экс-боевики ВСУ принесли присягу России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце ноябре первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание.