«Встретимся на фронте»: первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание

Первая группа батальона из бывших боевиков ВСУ выехала на боевое задание
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Готовы ли они выйти на линию боевого соприкосновения против киевского режима?
Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», выехала на боевое задание. Об этом сообщает РИА Новости.
«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — приводятся слова боевика Виктора Киричанского с позывным «Кирик».
По его словам, настроение в подразделении боевое, каждый из участников батальона сделал свой выбор в пользу правильной стороны. «Кирик» рассказал, что немного страшно отправляться на линию боевого соприкосновения, но уверен в нормальном исходе событий. Группа готова зачищать Донбасс.
Вооружение у группы пополняется. Боевики прошли подготовку, которой во время службы на Украине у них почти не было. Как отметил Киричанский, за девять месяцев было всего три полигона.
Первый батальон, сформированный из экс-боевиков армии Украины, присоединился к ОБТФ «Каскад» еще в конце октября. Командир подразделения Андрей Тищенко заявлял о боевом настроении у военных. А в начале ноября экс-боевики ВСУ принесли присягу России.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении четырех катеров ВМС Украины в Черном море.
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