Песня Верки Сердючки на Проспекте Ветеранов включилась из-за хакерской атаки
По крайней мере, так сообщили представители. Проблема решилась своевременно.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer
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Песня Верки Сердючки на Проспекте Ветеранов включилась из-за DDos-атаки (хакерского вмешательства — Прим. ред.). Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители магазина.
Проблема решилась своевременно благодаря быстрой реакции покупателей маркета и его сотрудников. Представители извинились перед теми, кого задела ситуация.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в магазине на Проспекте Ветеранов включили песню Сердючки про Украину, полиция проводит проверку. На «предпраздничную» атмосферу пожаловался житель Северной столицы, приехавший с СВО. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Политик сообщил, что военный врач приехал в отпуск после 11 месяцев в Запорожской области, зашел в магазин «Галамарт» на проспекте Ветеранов и услышал там «Гулянку». В тексте композиции есть строчка: «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».
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