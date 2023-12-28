Песня Верки Сердючки на Проспекте Ветеранов включилась из-за хакерской атаки

Песня Верки Сердючки на Проспекте Ветеранов включилась из-за DDos-атаки (хакерского вмешательства — Прим. ред.). Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители магазина.

Проблема решилась своевременно благодаря быстрой реакции покупателей маркета и его сотрудников. Представители извинились перед теми, кого задела ситуация.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в магазине на Проспекте Ветеранов включили песню Сердючки про Украину, полиция проводит проверку. На «предпраздничную» атмосферу пожаловался житель Северной столицы, приехавший с СВО. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Политик сообщил, что военный врач приехал в отпуск после 11 месяцев в Запорожской области, зашел в магазин «Галамарт» на проспекте Ветеранов и услышал там «Гулянку». В тексте композиции есть строчка: «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».