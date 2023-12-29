Каждому по 45 миллионов? Оштрафуют ли Ивлееву на миллиард за «голую» вечеринку

Мнением по этому поводу поделился адвокат.

Настя Ивлеева «голой» вечеринкой в Москве поставила всю страну на уши. Кто-то даже подал на оскандалившуюся звезду иск в суд, требуя взыскать с нее миллиард рублей в качестве моральной компенсации.

Адвокат Эдуард Демидов оценил перспективы этого дела, пишет издание dni.ru. Как рассказал эксперт, подобные громкие скандалы часто попадают в центр общественного внимания.

Он отметил, что в Хамовнический суд Москвы люди обратились из-за причиненных им нравственных страданий «обнаженными телами поп-индустрии нашей страны».

«То есть каждый из истцов результат своей тревоги и раздражительности оценил в 45 454 545 рублей и 45 копеек. Видимо, таким образом соистцы намерены поднять свое подавленное настроение от увиденного», — поделился мнением специалист.

По мнению адвоката, обратиться за подобной компенсацией может каждый. Однако сумма морального вреда должна определяться в соответствии с принципами разумности и справедливости.

К тому же, учитывается причинение физического вреда, который в данном случае никто не получил. Поэтому, как считает Демидов, если суд все же удовлетворит иск, то Ивлееву оштрафуют не более чем на 30 тысяч рублей.

При этом юрист выразил поддержку гражданам, обратившимся в суд. Он отметил, что осуждает мероприятия, которые посягают на традиционные и культурные ценности нашей страны.

Рнаее 5-tv.ru рассказывал о подробностях иска против Ивлеевой.