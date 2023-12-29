Голый король: лишат ли Киркорова звания народного артиста РФ

После всего произошедшего поп-король решил лично пообщаться с юристами.

Общественные активисты призывают лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России после вечеринки Ивлеевой. Все неравнодушные даже подписали петицию, которая адресована президенту.

Однако в Минкульте «Известиям» сообщили, что награды может лишить только вступивший в силу приговор суда.

«В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации <…> награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — сообщили в ведомстве.

При этом адвокат артиста Александр Добровинский заявил, что певца не могут лишить звания из-за посещения вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«Звание народного артиста Филиппу Киркорову было присвоено за творчество, как участие в вечеринке Ивлеевой может быть основанием для его лишения? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравится публике? Пусть даже заслуженно не нравится», — отметил юрист.

В пример он привел русского писателя Федора Достоевского. Его по праву называют «великим». Но адвокат сказал, что как человек автор «Преступления и наказания» был мерзавцем. Но за это его нельзя лишить звания писателя.

«Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой», — добавил Добровинский.

Однако поп-король впервые за последние тридцать с лишним лет рискует не выступить в новогоднем эфире. В праздничные дни исполнитель должен был появиться на всех главных ТВ-каналах. Большинство номеров с участием поп-звезды подготовили еще в прошлом месяце — до того, как он побывал на «голой» тусовке Ивлеевой. Сейчас телевизионщики в усиленном темпе перемонтируют уже снятые программы — без песен и поздравлений Филиппа.

Отмечается, что уже известно об «удалении» Киркорова из «Голубого огонька». Возможно, не появится он и в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором сыграл одну из ролей. По информации издания, сцены с артистом будут вырезаны и пересняты с другими представителями щоу-бизнеса.

Также после скандального мероприятия сайт народного артиста России Филиппа Киркорова оказался заблокирован. Пока точных причин нет. Если попытаться на него зайти, то выходит системная ошибка 4030. Чаще всего такая ошибка выходит в случае, если ресурс заблокирован провайдером.

После всего произошедшего Киркоров решил лично пообщаться с юристами. По некоторым данным, он провел в их офисе около часа.

«Все, спасибо, до свидания. Живем дальше», — сказал он.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Сама виновница торжества облачилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе, а ее место, на которое она искала приключения, было украшено бриллиантами стоимостью 23 миллиона рублей. Киркоров утверждал, что забежал туда буквально на минуту, но многочисленные фото и видео с поп-королем ставят под сомнения его заявления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто был на голой вечеринке Ивлеевой.