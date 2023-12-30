Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ в 2024 году

Основной период экзаменов начнется 23 мая и завершится 1 июля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
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Утверждено расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году. Основной период пройдет с 23 мая по 1 июля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Основной период откроется экзаменами по географии, литературе и химии. Далее пройдет ЕГЭ по русскому языку. В последний день мая — по математике, 4 июня — по обществознанию, 7 и 8 июня — по информатике, 10 июня — по истории и физике, 13 июня — по биологии и письменный по иностранному языку, 17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку. В период с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни. Досрочный же период пройдет с 22 марта по 22 апреля, а дополнительный — с 4 по 23 сентября.
«С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых», — заявили в ведомстве.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) также разделен на три периода. При этом в ведомстве сообщили, что пользоваться калькулятором на экзамене по математике в следующем году нельзя будет.
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