«Не отдавали себе отчет»: в Германии заявили о необычных военных способностях РФ

Какие возможности Москвы в конфликте на Украине недооценил Запад?

Западные страны не могли себе представить, насколько может быть изобретательна Россия в военной сфере. Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в беседе с Suddeutsche Zeitung.

По его словам, Запад «не отдавал себе отчет» в том, что РФ сможет нарастить военно-промышленный комплекс, увеличить производственные мощности, несмотря на многочисленные санкции. США и Евросоюз проигнорировали некоторые возможности России, включая привлечение поддержки со стороны ее союзников.

«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — заявил Фрейдинг.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ.