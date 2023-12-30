«Не отдавали себе отчет»: в Германии заявили о необычных военных способностях РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

Генерал Фрейдинг отметил изобретательность России в военной сфере

«Не отдавали себе отчет»: в Германии заявили о необычных военных способностях РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Какие возможности Москвы в конфликте на Украине недооценил Запад?

Западные страны не могли себе представить, насколько может быть изобретательна Россия в военной сфере. Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в беседе с Suddeutsche Zeitung.

По его словам, Запад «не отдавал себе отчет» в том, что РФ сможет нарастить военно-промышленный комплекс, увеличить производственные мощности, несмотря на многочисленные санкции. США и Евросоюз проигнорировали некоторые возможности России, включая привлечение поддержки со стороны ее союзников.

«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — заявил Фрейдинг.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
30 дек
Все сожгли? Сколько осталось западного оружия на Украине
30 дек
Точно в цель: Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ
29 дек
«Давление огромно»: российские войска уничтожают ВСУ по всем фронтам
29 дек
«Комплекс за миллиард долларов»: в Киеве пришли в ужас от российского удара
29 дек
Цели поражены: как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины
29 дек
«Это совпадение?» — на Украине заявили о поражении мощнейшего предприятия
29 дек
Три американские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью
29 дек
«Самый мощный огонь»: как гаубица «Коалиция» сможет крушить технику ВСУ
29 дек
Залужный заявил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины
29 дек
Российские военные нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ
+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Предновогодний сюрприз: звезда «Игры Престолов» стала кавалером ордена Британской империи
8:42
В Аргентине объяснили, почему решили отказаться от вступления в БРИКС
8:21
«Не отдавали себе отчет»: в Германии заявили о необычных военных способностях РФ
8:05
«Счастье женщины»: Яна Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры
7:51
МИД РФ: США планируют открыть второй фронт против России на Южном Кавказе
7:40
Селедка под шубой в форме торта — рецепт нового прочтения классики

Сейчас читают

«Истинные потребности»: как правильно поставить цели на 2024 год
Захватит с головой: эти нетривиальные фильмы станут достойной заменой «Иронии судьбы» на Новый год
Вечно молодые: кого из актеров фильмов Балабанова уже нет с нами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса