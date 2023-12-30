«Не отдавали себе отчет»: в Германии заявили о необычных военных способностях РФ

Генерал Фрейдинг отметил изобретательность России в военной сфере
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Какие возможности Москвы в конфликте на Украине недооценил Запад?
Западные страны не могли себе представить, насколько может быть изобретательна Россия в военной сфере. Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг в беседе с Suddeutsche Zeitung.
По его словам, Запад «не отдавал себе отчет» в том, что РФ сможет нарастить военно-промышленный комплекс, увеличить производственные мощности, несмотря на многочисленные санкции. США и Евросоюз проигнорировали некоторые возможности России, включая привлечение поддержки со стороны ее союзников.
«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — заявил Фрейдинг.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ.
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