Боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли дети

На месте работают представители государственных и силовых ведомств.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Атаке боевиков киевского режима подвергся центр города, пострадал, в том числе, жилой сектор. По данным губернатора Белгородской области, есть жертвы среди местного населения.

«По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — сообщает Вячеслав Гладков.

Подробности случившегося выясняются. На месте работают представители государственных и силовых ведомств, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Столица приграничного региона подвергалась атаке украинцев и накануне. В результате атаки ВСУ на Белгород 29 декабря погиб человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Брянской области сообщил о гибели ребенка из-за украинских обстрелов.