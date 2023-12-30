Боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли дети

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 414 0

Губернатор Гладков: двое детей погибли при обстреле Белгорода боевиками ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На месте работают представители государственных и силовых ведомств.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Атаке боевиков киевского режима подвергся центр города, пострадал, в том числе, жилой сектор. По данным губернатора Белгородской области, есть жертвы среди местного населения.

«По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — сообщает Вячеслав Гладков.

Подробности случившегося выясняются. На месте работают представители государственных и силовых ведомств, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Столица приграничного региона подвергалась атаке украинцев и накануне. В результате атаки ВСУ на Белгород 29 декабря погиб человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Брянской области сообщил о гибели ребенка из-за украинских обстрелов.

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Российские войска ударили по складам ВСУ на аэродроме Староконстантинов
16:31
Путин поздравил с Новым годом из лидеров Евросоюза только Орбана и Вучича
16:18
«Хочется тишины и покоя»: почему комик Морозов встретит Новый год в одиночестве
16:11
ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус»* в список террорганизаций
16:04
Число жертв при обстреле ВСУ центра Белгорода возросло до 30
16:00
Актер Энтони Хопкинс отмечает 48-летие без алкоголя

Сейчас читают

«Ты же артист»: Зоя Бербер впервые вышла в свет со своим женихом
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
«Счастье женщины»: Яна Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса