«Наступит час расплаты»: Юрий Антонов высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 81 0

Певец Юрий Антонов раскритиковал скандальную вечеринку Ивлеевой

«Наступит час расплаты»: Юрий Антонов высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Допустимы ли, по мнению народного артиста РФ, подобные мероприятия с участием звезд?

Народный артист РФ Юрий Антонов прокомментировал «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Он сообщил, что во времена его молодости о таких мероприятиях не могло быть и речи. Об этом пишет KP.RU.

«Таких вечеринок не могло быть в принципе. Их бы закрыли в зародыше. В моем окружении такого никогда не было. Но не хочу вдаваться в подробности этой грязной истории, сплетнями не занимаюсь. Если эти ребята нарушили законы, пусть власть, правоохранители разбираются», — сказал он.

У композитора спросили, представляет ли он себя гостем подобной тусовки. Антонов же ответил, что мало знает о нашумевшем событии, ему рассказали про него друзья.

«Ничего хорошего, думаю, после такого их не ждет. Они получили удовольствие от общения друг с другом, но час расплаты наступит, уверен», — поделился мнением знаменитость, признавшись, что не знает, кто такая Ивлеева.

По его мнению, шоу-бизнеса сейчас просто не существует. То, что сегодня в России происходит на сцене, к прежней советской эстраде не имеет никакого отношения, заключил покоритель дискотек Антонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркорова и Лолиту продолжают наказывать за «голую» вечеринку Ивлеевой.

Тема:
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