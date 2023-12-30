«Это вызов»: политолог назвал атаку ВСУ по Белгороду психологическим ударом по населению

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 948 0

Политолог Бредихин: атака ВСУ по Белгороду — психологический удар по населению

Фото, видео: Павел Колядин / ТАСС; 5-tv.ru

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Эксперт высказал мнение, что ответ на подобные кровавые акции ВСУ может быть только один.

Политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru назвал удар ВСУ по Белгороду символической акцией, которой киевский режим хотел нанести психологический удар по населению России.

«Мы уже, в принципе, привыкли к тому, что в Белгородской области происходят те или иные диверсии, обстрелы, но, так, чтобы наносили удары по самому центру города, по объектам, которые не являются военными <…> учитывая всю эту предновогоднюю ситуацию — все это должно привести к определенному стрессу и шоку», — объяснил замысел Украины эксперт.

Политолог уверен, что на подобную бесчеловечную атаку ВСУ может быть только один ответ. Россияне должны только еще больше сплотиться против агрессии Киева.

«Мы должны сохранить память о тех, кто погиб сегодня. И важно, чтобы завтрашний день был не просто предновогодним и праздничным. Важно, чтобы <…> мы понимали, что наши граждане погибли, и это вызов», — заметил Бредихин.

ВСУ нанесли 30 декабря удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, свыше десяти мирных граждан погибли, еще десятки пострадали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru назвала терактом ракетный удар по Белгороду.

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