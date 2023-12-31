Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 188 0

Для чего киевский режим это делает?

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и предоставил подтверждающие видеокадры с беспилотника.

Отмечается, что с помощью заградотрядов киевский режим пытается удержать мобилизованных и силы теробороны. Так, на видео показан штурм украинского опорного пункта российскими силами. После захода ВС РФ в «опорник», пятеро боевиков ВСУ начинают убегать от них в противоположном направлении. Однако засевший там заградотряд начал стрелять в отступающих, а потом забросал их гранатами.

Спустя время по позициям заградотряда прилетел дрон-камикадзе, и раздался мощный взрыв.

До этого 5-tv.ru писал, что заградотряды ВСУ расстреляли своих же за отказ форсировать реку Днепр.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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