Бойцы восточной группировки войск ВС РФ пресекли семь попыток ротации украинских националистов на южнодонецком направлении. С отчетом о проведенной работе выступил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

На фоне истерической агонии президента Незалежной Владимира Зеленского, военные украинской армии терпят провал за провалом. Только за последнее время солдатам ВС РФ удалось создать дополнительные проблемы для боевиков под Угледаром, уничтожить шесть опорных пунктов под Красным Лиманом и лишить ВСУ более 60 лодок.

Теперь же стало известно, что бойцы группировки «Восток» предотвратили семь попыток неонацистов укрепиться и предпринять контратаку.

«За сутки пресечены семьпопыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки», — отчитался Гордеев.

Помимо нанесенного на южнодонецком направлении поражения, украинская армия лишилась около 150 человек, восьми минометных расчетов и нескольких машин. Контрбатарейная борьба лишила неонацистов гаубицы М102, танка Т-64.

Чуть раньше глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил о ликвидации более 250 солдат, двух танков и гаубицы на Краснолиманском направлении. Столкновения, окончившиеся победой ВС РФ, произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Артиллерия поразила несколько штурмовых групп 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ.