ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS и одну «Ольху» боевиков ВСУ в зоне СВО

Живая сила и военная техника противника была поражена в 133-х районах.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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ВС РФ уничтожили две системы залпового огня РСЗО HIMARS и одну «Ольху» в ДНР и Харьковской области. Об этом стало известна из брифинга Минобороны России.
В Одесской области бойцы РФ устранили радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи села Санжейка и авиационную технику на аэродроме «Школьный». Также были уничтожены летательные аппараты в Днепропетровской области.
В Запорожье и Белой Церкви поразили склады горючего и боеприпасов боевиков.
На Купянском направлении группировка войск западного подразделения отбила четыре атаки террористов вблизи населенного пункта Синькова Харьковской области. На бойцов РФ напали штурмовые группы 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. Но при слаженной работе с авиацией и артиллерийским огнем нападение боевиков удалось прервать.
Также в ведомстве сообщили, что живая сила и военная техника террористов ВСУ была поражена в 133-х районах.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область.
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