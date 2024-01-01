ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в первые минуты Нового года

Украинские националисты нанесли по Донецку массированный удар прямо в новогоднюю ночь, буквально через несколько минут после полуночи. Об этом сообщают военкоры «Известий».

Как сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, под ударом оказались центр города, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации, пострадали семь человек. Сведений о жертвах пока нет.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 00:10 ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.