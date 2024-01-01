Лидер «Коммунистов России» Малинкович подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Лидер партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович стал внеочередным кандидатом в президенты, который подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году от своей партии. Самым первым ЦИК посетил действующий президент страны Владимир Путин.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с церемонии оформления документов. Журналистам Малинкович сообщил, что перед ответственной процедурой успел ненадолго заехать к семье, чтобы встретить с близкими Новый год. Уже утром депутат приехал в ЦИК, чтобы баллотироваться на пост президента.

«Как говорится, отставили в сторону бокалы, и вот, мы тут. Ответственное дело это все. Спасибо всем большое, что отвлеклись от приятных новогодних хлопот и приехали, чтобы пообщаться с нами в этот день», — произнес речь он.

Процедура прошла в присутствии десятков журналистов и фотографов с опорой на стандартные правила церемонии. В заключение всех формальностей Малинкович лично поблагодарил представителей ЦИК за возможность подать документы и включиться в политическую борьбу.

«У вас напряженный график всегда, но сегодня особенно. Спасибо, что вы нашли возможность принять. Мы тоже постарались получше подготовиться. Хочу пожелать выборов конкурентных, по-настоящему интересных», — резюмировал он.

Решение партии «Коммунисты России» выдвинуть в президенты РФ Малинковича было принято на съезде 28 декабря. Всего в гонке за пост президента страны поучаствуют 30 кандидатов, из которых немалая часть — самовыдвиженцы. Выборы пройдут в РФ 17 марта 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Новые люди» и «Партия роста» выдвинут единого кандидата на выборы президента.