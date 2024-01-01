Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

Пострадавшим после удара ВСУ по мирному городу также утвердили материальную помощь.
Фото: Колядин Павел / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Родственникам погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выплатят по три миллиона рублей. Решения, принятые на заседании опершатаба 1 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил в своем Telegram-канале.
«Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО», — говорится в публикации.
Также Гладков уведомил о том, что пострадавшие, у которых согласно заключению врачей установлен средний либо тяжкий вред, получат 500 тысяч рублей. Так же эта сумма совпадает с размером компенсации военным.
Отмечается, что средства начнут поступать на счета граждан после новогодних и рождественских выходных.
Кроме того, в сообщении губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы — детсады, школы — должны быть восстановлены в первоочередном порядке.
Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице. Таким образом число погибших увеличилось до 25.
- 1 янв
- Четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице
- 1 янв
- Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева
- 31 дек
- «Ее прооперировали»: мужчина рассказал о смерти своей сестры из-за обстрелов в Белгороде
- 31 дек
- «Точно провокация»: бывший американский офицер высказался об обстреле Белгорода
- 31 дек
- Гладков озвучил решения, принятые на заседании оперштаба после атаки ВСУ
- 31 дек
- Гладков сообщил, что Белгород еще не знал такого уровня агрессии
- 31 дек
- «Зеленский стал террористом»: удары по Белгороду говорят об отчаянии киевского режима
- 31 дек
- МЧС: спецборт доставил 25 пострадавших при теракте из Белгорода в Москву
- 31 дек
- В Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин
- 31 дек
- «Налицо агония режима»: Косачев охарактеризовал удар боевиков ВСУ по Белгороду
Читайте также
72%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?