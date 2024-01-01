Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

Родственникам погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выплатят по три миллиона рублей. Решения, принятые на заседании опершатаба 1 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил в своем Telegram-канале.

«Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО», — говорится в публикации.

Также Гладков уведомил о том, что пострадавшие, у которых согласно заключению врачей установлен средний либо тяжкий вред, получат 500 тысяч рублей. Так же эта сумма совпадает с размером компенсации военным.

Отмечается, что средства начнут поступать на счета граждан после новогодних и рождественских выходных.

Кроме того, в сообщении губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы — детсады, школы — должны быть восстановлены в первоочередном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице. Таким образом число погибших увеличилось до 25.