Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Пострадавшим после удара ВСУ по мирному городу также утвердили материальную помощь.

Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Родственникам погибших в результате атаки ВСУ на Белгород выплатят по три миллиона рублей. Решения, принятые на заседании опершатаба 1 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил в своем Telegram-канале.

«Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО», — говорится в публикации.

Также Гладков уведомил о том, что пострадавшие, у которых согласно заключению врачей установлен средний либо тяжкий вред, получат 500 тысяч рублей. Так же эта сумма совпадает с размером компенсации военным.

Отмечается, что средства начнут поступать на счета граждан после новогодних и рождественских выходных.

Кроме того, в сообщении губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы — детсады, школы — должны быть восстановлены в первоочередном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице. Таким образом число погибших увеличилось до 25.

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