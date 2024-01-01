Четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 20 0

Таким образом число пострадавших увеличилось до 25 человек.

Четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице

Фото: Reuters / STRINGER

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Четырехлетняя девочка, которая получила тяжелые ранения после атаки ВСУ на Белгород 30 декабря, умерла в детской горбольнице. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети», — написал глава региона.

Известно, что малышка находилась в состоянии «высокой степени тяжести». У нее были диагностированы сочетаемые ранения грудной клетки и внутренних органов. Из-за обильного кровотечения и патологического состояния, связанного с образованием тромбов в сосудах, транспортировка в Москву ребенка была невозможна.

«За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков. Приношу соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас…» — подчеркнул Гладков.

Также руководитель региона сообщил, что накануне еще двое человек, спустя два дня после трагедии, все же обратились к медикам. У одной из пострадавших диагностирован перелом кисти, у другого пострадавшего — проникающее ранение глаза с инородным телом в нем. Врачи оперативно заменили ему хрусталик, а женщину пока еще готовят к хирургическому вмешательству.

На вечер 1 января число пострадавших увеличилось до 109 человек. Мене половины из них находятся в больницах области, еще 25 федерального центра.

Атака со стороны ВСУ на Белгород ракетам с запрещенными боеприпасами произошла среди бела дня 30 декабря. Несколько снарядом прилетело по центральной площади города, где было много семей с детьми. Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и подтвердил необходимость продолжающихся уже третий день ударов ВС РФ по центрам принятия решений киевских властей и военным объектам украинской армии.

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