Замглавы политбюро ХАМАС погиб при взрыве в пригороде Бейрута

Заместитель главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих погибли в результате взрыва в южном пригороде Бейрута, столице Ливана. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, израильский беспилотник нанес удар по зданию офиса ХАМАС тремя ракетами.

Мощный взрыв произошел 2 января в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла». Известно, что группировка тоже враждует с Израилем. Согласно последним данным, всего погибли шесть человек. Число пострадавших неизвестно.

Прежде глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что армия страны ликвидирует всех членов ХАМАС по всему миру.

«Всех и везде — в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», — говорил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места взрыва в Бейруте.